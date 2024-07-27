تحرك جديد من شركات السياحة المسحوب ترخيصها بسبب حج الزيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أيمن عبداللطيف، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تحقيقات وزارة السياحة بشأن ما حدث في موسم الحج 2024 لم تنتهي وهناك نتائج أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

وأضاف "عبداللطيف"، أن بعض شركات السياحة التي تم سحب الترخيص منها بسبب أزمة الحج 2024 في طريقها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقها كاملًا، قائلًا :"هناك بعض الشركات لم يكن لها علاقة بموسم الحج أو لها تعاقد مع وكيل سعودي ولم تصدر باركود".

وبشأن إصدار شركات السياحة الباركود، علق عضو غرفة شركات السياحة، أن الشركات ترى أن الباركود غير "مُجرم" وهناك إمكانية لإصداره من خلال بوابة العمرة، قائلًا :"هل يتم كتابة أنا رايح أحج أو لا في الباركود؟".

وأشار عبد اللطيف، إلى أن غرفة شركات السياحة بصدد إصدار بيان جديد قريبًا يؤكد أن شركات السياحة ليس لها علاقة بالاستخدام الخاطئ للباركود.