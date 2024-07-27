من 800 وحتى 1000 جنيه.. 19 صورة ترصد أرخص شاليه في الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، تزامنًا مع فصل الصيف وانتهاء امتحانات الثانوية العامة وبدء إجازة نهاية العام الدراسي، بالبحث عن أفضل الشاليهات والفنادق، خاصة في الغردقة، حيث تُعد من أفضل الأماكن لقضاء العطلات.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أرخص شاليه في الغردقة، كما يلي:

chalet in palma resort

- يقع شاليه في منتجع بالما في الغردقة، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص وإطلالة على الحديقة وشرفة.

- يقع مكان الإقامة على بعد حوالي 400 م من شاطئ هاواي وعلى بعد 1.9 كم من Panorama Bungalows Aqua Park Hurghada Beach وعلى بعد 17 كم من نيو مارينا.

- يقع متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة على بعد 28 كم من الشاليه، وتقع محكمة الغردقة الجزئية على بعد 13 كم.

- يحتوي الشاليه الفسيح على غرفة نوم واحدة وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل>

- يوفر للضيوف فرن وثلاجة وغسالة ملابس وموقد مسطح وميني بار.

- يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول وجبة في منطقة تناول الطعام في الهواء الطلق مع إطلالة على ساحة الفناء الداخلية، يوفر مكان الإقامة إطلالات هادئة على الشارع.

- تقع محطة حافلات الجونة على بعد 16 كم من الشاليه، في حين يقع حرم جامعة تي يو برلين الجونة على بعد 16 كم.

- يعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لشاليه في منتجع بالما حيث يقع على بعد 24 كم منه.

- يبدأ سعر الليلة من 862 جنيهًا، ويصل إلى 1077 جنيه.