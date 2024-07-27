شكرا لقرائتكم خبر عن 6 كليات يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني، يوم الخميس المقبل 25 يوليو الجارى، فى إتاحة باب التسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات وذلك بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت .

وفيما يلى قائمة الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات :-

1- كلية الفنون التطبيقية.

2- كلية الفنون الجميلة " فنون وعمارة"

3- كلية التربية الموسيقية .

4- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5- كليات التربية الفنية بالمنيا جامعة المنيا

5- كلية التربية الرياضية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا لاختبارات القدرات أصدروا دليل الطالب لاختبارات القدرات لعام 2024 بموسم تنسيق الجامعات 2024 والذى تضمن عددا من الضوابط المنظمة لاختبارات القدرات وارشادات عامة للطلاب .

ومن بين الإرشادات للطلاب، أنه يعرف الطالب نتيجة اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق فقط، كما أنه ممنوع نهائيا تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق فى اختبارات القدرات فى حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأى وسيلة رقمية أو غير رقمية.