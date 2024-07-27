شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات.