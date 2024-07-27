شكرا لقرائتكم خبر عن القيم السعرية للتصالح على مخالفات البناء بالمنيرة الغربية للإدارى والتجارى والسكنى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق حي المنيرة الغربية، وذلك بعد تحديد المحافظة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض المخالفات، بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لـقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وأشارت المحافظة إلى أن حي المنيرة الغربية إلى 4 مناطق، هي:

-المنطقة الأول، والشوارع المحيطة بها (شارع سور المطار بداية من التقائه مع شارع المطار - شارع أحمد عرابي - ترعة بشتيل - امتداد الكيلاني شارع مسجد التوبة - شارع المطار - شارع امتداد أرض اللواء - حارة أبو العلا النجار - سور السكة الحديد - مطلع الطريق الدائري - شارع المطار حتى التقائه بشارع سور المطار).

-المنطقة الثانية، والشوارع المحيطة بها (شارع سيد جابر مع شارع العروبة - شارع الرحمة (شارع بني محمد سابقًا) شارع ترعة بشتيل حتى التقائه مع شارع أحمد عرابي - شارع سور المطار - شارع المطار حتى شارع نصيف أسعد - شارع امتداد الوحدة حتى شارع سيد جابر).

-المنطقة الثالثة، والشوارع المحيطة بها (التقاء شارع نصيف أسعد مع شارع المطار مع سور السكة الحديد).

-المنطقة الرابعة، والشوارع المحيطة بها (حارة أبو العلا النجار بداية منشور أرض السكة الحديد - امتداد أرض اللواء - شارع المطار - مسجد التوبة. شارع امتداد الكيلاني - امتداد ترعة بشتيل - الطريق الدائري - شارع ترعة الصفطاوى - سور السكة الحديد - مرورًا بترعة الزمر حتى التقائه مع حارة أبو العلا النجار).

وحددت المحافظة قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق الحي، ليتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجاري بين 225 و 400 جنيه، ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح الإداري بين 125 و 262.5 جنيه، ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح السكني بين 112.5 و 200 جنيه.

كما حددت المحافظة قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لشارع بشتيل، والتي تختلف به قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمناطق السابقة، ليكون قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للجاري 1000 جنيه، وقيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإدارى 300 جنيه، وقيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني 250 جنيه.