شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع سكن لكل المصريين تحت الميكروسكوب.. جولات مستمرة لرؤساء أجهزة المدن والان مع تفاصيل الخبر

صرح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولي وحدة الدعم الفني وأجهزة مدن أكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وسوهاج الجديدة، قاموا بجولات لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وأعمال المرافق والخدمات بهذه المدن فى إطار التوجيهات المستمرة بالنزول إلى المواقع المختلفة، وتفقد الموقف التنفيذى للأعمال، والعمل على حل اى مشكلات.

وأوضح وزير الإسكان، أن الجولات شملت تفقد 90 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة..و150 عمارة بمدينة العاشر من رمضان..و5256 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.. و32 عمارة بمدينة سوهاج الجديدة، بمحاور الإسكان المختلفة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، بجانب تفقد مشروعات الخدمات والمرافق لمواقع العمارات.

كما استقبل المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، المهندس مصطفى عبداللطيف والمهندس أحمد إسماعيل، أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، في جولة تفقدية لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين".

وفي هذا الإطار، استعرض المهندس محمد عبدالمقصود، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين " بمراحلها المختلفة، والتي تضم 90 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بمنطقة غرب المطار، وكذا جهود جهاز المدينة لخروج المشروع بالمستوى اللائق والجودة المطلوبة.

وعرض المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، مقترحات واجهات عمارات المرحلة السادسة محور منخفضي الدخل بالمبادرة، وكذلك عينات من السيراميك الداخلي، والرخام المقترح تنفيذه، وعينات من النوافذ التي تضيف خصائص عزل أفضل للصوت والحرارة والأتربة، بالإضافة لمخططات تنفيذ المسطحات الخضراء، والتي يتخللها مسارات للجري، وأخرى للدراجات ومقاعد للجلوس وبرجولات لتوفير جودة حياة لقاطني تلك المشروعات.

وفي السياق ذاته، قام المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، بجولة مرورية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بحي الأندلس، للوقوف على آخر مستجدات تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، موضحاً أن المشروع يضم 98 عمارة بشرق حي الأندلس بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة.

كما واصل رئيس الجهاز جولته بالمرور على استكمال الأعمال الجارية بموقع " مشروع تنفيذ "52" عمارة ضمن المرحلة الرابعة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" شرق حي الأندلس بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة " كاملة المرافق ".

وأكد رئيس الجهاز، أن الدولة تسعى لتوفير سكن مناسب لجميع الفئات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة.

وقام المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بجولة تفقدية، شملت تفقد موقع مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة 92 فدانا، والذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

وقال المهندس محمد مصطفى، إنه جارٍ تنفيذ نحو 134 عمارة سكنية بواقع 3216 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين 100-110 و120 مترا مربعا، لافتًا إلى أن كافة العمارات السكنية تحتوي على مصعد كهربائي، وتتكون الوحدات من ثلاث غرف وحمام ومطبخ وصالة استقبال ويتميز المشروع بطابع معماري مميز.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول يونيو 2025، موضحاً أن نسب تنفيذ العمارات للمرحلة الأولى لعدد 63 عمارة بلغت 60٪، فيما بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 30٪ وتحتوي على عدد 71 عمارة.

عقب ذلك، قام المهندس محمد مصطفى، بالمرور على محور الإسكان فوق المتوسط، حيث تابع أعمال تنفيذ ٨٥ عمارة سكنية تحتوي على ٢2040 وحدة كاملة التشطيب بمساحة 150 مترا مربعا في المتوسط وتنقسم إلى 3 غرف، وحمام ، ومطبخ وغرفة النوم الرئيسية بها حمام وغرفة ملابس، كما أن المشروع محاط بسور سلك بالاضافة الى سور شجري خارجي وبوابات، لافتاً إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بمحور الإسكان فوق المتوسط بلغت نحو 85% للعمارات، ونسبة 85% للمرافق (مياه، صرف ورى).

كما لفت رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه سيتم تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان من أسواق، محال تجارية، مولات تجارية، حضانات، وأنشطة ترفيهية؛ لتوفير سبل الراحة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

وفي ختام جولته المرورية، وجه المهندس محمد مصطفى بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من التنفيذ في الموعد المحدد والاهتمام بالجودة في التنفيذ للبنود المختلفة فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة مشروع الـ 32 عمارة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالامتداد للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز.

ووجه " مصطفى " بضرورة متابعة وانتظام سير العمل والمتابعة اليومية والمستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال بالمدينة، ومن ضمنها الـ 32 عمارة بمنطقة 1400 فدان بامتداد المدينة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بخطة الانتهاء من المشروع وتدارك التأخير الحادث والدفع بالعمالة المدربة والتشوينات، والعمل على مدار الـ 24 ساعة حتى يمكن تسليم الوحدات لمستحقيها.