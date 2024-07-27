ختام فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع للاتصالات بالأكاديمية العسكرية

يشارك في المؤتمر العديد من طلبة الجامعات المصرية والدولية والخبراء المتخصصين فى المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم، و تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من المحاضرات العلمية بواسطة أساتذة متخصصون، وتناولت تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى تحسين مصادر الطاقة للمركبات الكهربائية وشرح لتطبيقات الخوارزميات السريعة والمتكررة فى أنظمة القدرة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012