الداخلية تكشف حقيقة "سباق المخدرات" في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بشأن تضرر صاحب الحساب من عدد من مستقلي الدراجات النارية "بدون لوحات معدنية"، بأحد شوارع مدينة دمياط، مدعياً قيامهم بتعاطي المواد المخدرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال الشاكي قرر بملاحظاته لبعض الأشخاص "غير محددين" يستقلون دراجات نارية بدون لوحات معدنية بالتجمع بأحد شوارع مدينة دمياط، واعتقد على سبيل الخطأ قيامهم بعمل سباق بتلك الدراجات وتعاطي المواد المخدرة، وقرر بتنازله عن شكواه.

وباستهداف المنطقة المشار إليها، تم ضبط 516 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.