لقينا الباب مفتوح.. الداخلية تكشف حقيقة السطو على محل لبيع الفاكهة في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، بشأن السطو على محل لبيع الفاكهة بمنطقة الزمالك في القاهرة.

أفادت أنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بتاريخ 24 الجاري من (مالكة محل فاكهة – كائن بدائرة القسم)، بقيام (3 أشخاص "غير معلومين لديها")، بالتسلل للمحل من الباب الخلفي وسرقة (ماكينة دفع الكتروني خاصة بالمحل - جهاز حاسب لوحي "تابلت" - مبلغ مالي – بعض الأوراق والمستندات خاصة بالمحل).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الجيزة).

وأقروا أنه عقب ملاحظتهم عدم غلق الباب الخلفي للمحل قاموا بالتسلل لداخله والاستيلاء على المسروقات.

كما تم ضبط جهاز التابلت المستولى عليه بحوزة (مالك محل هواتف محمولة بالجيزة "تم بيعه بمعرفة أحد المتهمين").

وتم بإرشاد أحدهم ضبط باقي المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.