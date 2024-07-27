حريق العتبة.. إنذار لمحافظ القاهرة لنقل الأسواق العشوائية خارج المدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أرسل محام إنذارا رسميًا لمحافظ القاهرة، يطالبه بنقل سوق العتبة والأسواق العشوائية خارج المدن، بعد حريق العتبة.

وجاء في إنذار: أصبحت الأسواق العشوائية، ومنها سوق العتبة، قنابل موقوتة تهدد أرواح المواطن المصري، وتضيع الثروات، وتشكل أخطار بيئية واجتماعية رهيبة. مضيفا: آن الأوان للتفكير في إنهاء تلك الأزمة وبشكل سريع".

وطالب الإنذار محافظة القاهرة بإغلاق كل الأسواق العشوائية، ونقلها إلى خارج حدود المحافظة، بالمدن الجديدة، طبقا لقانون الحكم المحلي الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979.

واستطرد أن وحدات الحكم المحلي هي المختصة بإدارة أراضي الدولة وتنظيم المرافق العامة والتخطيط العمراني للمدن، ولهذا فإن نقل الأسواق العشوائية أمر يحتمه القانون وواجبات رجال الحكم المحلي.

وطالب في ختام إنذاره، بإنهاء كافة تراخيص منشآت أسواق العتبة، مع قطع المرافق عن المحال والمخازن والورش بالعتبة، حتى نقل السوق إلى خارج حدود محافظة القاهرة، وصرف تعويضات ملائمة، أو بدائل للمحال بذات المساحة.