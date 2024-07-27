انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الجديد للأوقاف - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت فعاليات لقاء الجمعة للأطفال، والتي تقيمها وزارة الأوقاف بالمسجد الجديد بكفر عطا الله، التابع لمديرية أوقاف القليوبية بحضور الشيخ صفوت فاروق أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وبحضور وإدارة الدكتورة هدى حميد معوض، مسئول ملف الطفل بالوزارة ومدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبمشاركة الكاتب الصحفي كرم من الله السيد، وحضور الشيخ صابر عبد الرحمن مدير الإدارة، والشيخ صلاح يوسف، مفتش الإدارة والشيخ حامد عبد الله، إمام المسجد، والواعظة آية خفاجي.

وأكد كرم من الله السيد، أن وزارة الأوقاف تولي ملف الطفل اهتمامًا بالغًا وأن ما لمسه من مشاركة أولياء الأمور لأبنائهم يؤكد على مدى ثقتهم بما يقدم داخل هذا البرنامج ، معربا عن سعادته بالمشاركة لعدد من المرات بهذه الفعاليات، وقد شارك الأطفال بحوار عن معنى النصيحة ومتى نقدمها للآخر وأهمية الاستماع للنصيحة وتقبلها.

وقدمت الدكتورة هدى حميد، الشكر لكل أولياء الأمور لحضورهم هذه الفعاليات مع أطفالهم وأكدت أنهم بذرة النجاح الأولى للبرنامج التثقيفي للطفل داخل المسجد وحضورهم محل تقدير لنا جميعا.

كما تطرقت للحديث عن موضوع خطبة الجمعة أسباب الرزق الخفية وصلة الأرحام ومعناها وأهميتها في حياتنا وحرصت على مشاركة الأطفال بالحديث عن ما يعرفونه عن معنى صلة الرحم وكيف يقومون بها في حياتهم.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنمية القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، والقضاء على السلوكيات الخاطئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي أطفالنا بناءا صحيحًا،واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.