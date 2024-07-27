على رأسها قصب السكر.. برلماني يطالب بوضع أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، الحكومة بوضع أسعار عادلة لجميع المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول قصب السكر حتى يُقبل المزارع على زراعتها، مشيرًا إلى ضرورة التزام الحكومة بتكليفات الرئيس السيسي بوضع الأسعار العادلة للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بتوقيتات مناسبة.

وقال "الشعيني"، في بيان اليوم، إن هدف الرئيس السيسى من هذه التكليفات المهمة تحقيق الأمن الغذائي للمصريين من المحاصيل الاستراتيجية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمزارع المصري، مؤكدًا أن المزارعين من جيش مصر الأخضر ولديهم الحرص الكبير على دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية والعمل داخل حقولهم بكل إخلاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية لمختلف دول العالم.

وأشاد النائب هشام الشعيني، بالقضايا التي بحثها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما يتعلق بملف تحديد الأسعار الاسترشادية لشراء محاصيل القمح، وبنجر السكر، وقصب السكر من المزارعين للموسم الجديد.

وأكد أن الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر تقوم حاليًا بإعداد مذكرة بجميع التكاليف الخاصة بزراعة قصب السكر لتقديمها إلى وزيري التموين والزراعة لتحديد سعر عادل لمحصول قصب السكر.