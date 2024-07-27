شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت الأسعار اليوم:

- الطماطم 17 جنيها.

‏- البصل 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 26 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ14 جنيها.

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

-‏ الفلفل الألوان بـ45 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيها.

- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدي بـ25 جنيها.