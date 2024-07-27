شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجّه بحصر مشاكل المكاتب وحلها ويؤكد: خدمة المواطن أهم أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال جولته على المنشآت التموينية ومكاتب التموين المطورة بمحافظة الإسكندرية برفقة الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية على الالتقاء بالعاملين وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تقديم الخدمات مطالبهم بحصر جميع المشاكل التى تواجه المواطنين داخل المكاتب التموينية والعمل على حلها مؤكدا ان خدمة المواطن تعد اهم اليات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين قد أكد ان رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنه، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الامداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى.