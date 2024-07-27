شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات أولى الرحلات الطلابية المشاركة بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات أولى الرحلات والبرامج الطلابية للأسبوع الأول فى مشاركة الجامعات المصرية لمدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان "العالم علمين 2024"، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية.

وشهد اليوم الأخير عدة فعاليات متنوعة، حيث تم تنظيم جولة بحرية على أحد شواطئ المدينة الساحرة، والتى تم تخصيصه لطلاب الجامعات المشاركين في المهرجان.

كما حضر الطلاب ندوة مع الكاتب والصحفي والمؤلف البارز عمر طاهر حيث يتمتع طاهر بسجل حافل من الإنجازات في مجالات متنوعة، حيث ساهم في إنتاج فيلم "عمليات خاصة" وأبدع في عالم الرسوم المتحركة من خلال مسلسلات مثل "سوبر هنيدي" وتأليف "كابتن مصر" و"طير إنت". كما برز في المجال التلفزيوني، حيث قدم وأعد العديد من البرامج. خلال الندوة، تفاعل طاهر مع طلاب الجامعات المصرية، مشاركًا خبراته القيمة ومحاورًا إياهم في نقاش مثمر.

واختتمت الفعاليات بحضور حفل فني لفرقة الأنفوشي على المسرح الروماني في المدينة التراثية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أشاد بمشاركة طلاب الجامعات المصرية فى النسخة الثانية فى مهرجان العلمين الجديدة، وبالدور الحيوي لقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة في بناء وعي الطلاب.

وشارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، طلاب الجامعات المصرية في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في مختلف الأنشطة الطلابية المقامة هناك وذلك خلال تفقد سيادته للفعاليات المختلفة.

وكرم الوزير الفائزين فى كرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، وايضا الفائزين فى الفنون التشكيلية، مؤكدا على أهمية مُشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية؛ بهدف تعزيز التفاعل بينهم والمُساهمة في صقل شخصية الطلاب وبناء وعيهم وتعزيز روح المبادرة لديهم، وتوسيع آفاقهم، مشيرًا إلى أن تنمية قدرات الشباب بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وصرح الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن المهرجان في دورته الثانية يشهد مشاركة طلابية كبيرة من مختلف الجامعات والمحافظات، مشيرًا إلى مشاركة 6 جامعات مصرية أسبوعيًا، بالإضافة إلى زيارات يومية من الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية والدولية، وستستمر الفعاليات حتى 31 أغسطس القادم.

وأضاف مستشار الوزير ان المهرجان تضمن مشاركة الطلاب فى العديد من الأنشطة، منها مسابقة في الفنون التشكيلية تشمل الرسم والتصميم والأشغال الفنية، لإنتاج أعمال فنية مرتبطة بمصر وفلسطين ودعم القضية الفلسطينية، كما تضمنت الفعاليات مسابقات في كرة القدم الخماسية وكرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة إلى عروض الكورال والموسيقى.