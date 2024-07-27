شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل المؤتمر العملى الدولى الرابع للاتصالات بالأكاديمية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع للإتصالات ( ITC-EGYPT 2024 ) ومسابقة الإبتكارات العلمية فى دورتها الثالثة ( ISEC 2024 ) بمشاركة العديد من طلبة الجامعات المصرية والخبراء المتخصصين فى المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم، والتى إستمرت فعاليتهما على مدار عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وشملت الأنشطة عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الرؤى والأفكار العلمية للمساهمة فى إثراء العمل البحثى العلمى والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة .

وفى ختام المؤتمر نقل اللواء أركان حرب ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين فى المؤتمر من مصر ومختلف دول العالم ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الإهتمام بالبحث العلمى وتنمية الإبتكارات للإستفادة منها فى شتى المجالات العلمية والتكنولوجية بما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة بالدولة، كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى المؤتمر العلمى الدولى الرابع للإتصالات ومسابقة الإبتكارات العلمية .

وأعرب المشاركون عن عميق شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم وتنظيم لهذا الحدث العلمى الهام وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من المؤتمرات العلمية والبحثية .