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ارتفاع عدد ضحايا العدوان على مدرسة السيدة خديجة فى دير البلح إلى 17 شهيدا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 27 يوليو 2024 12:32 م

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مدرسة "السيدة خديجة" في دير البلح وسط قطاع غزة إلى 17 شهيدا حتى الآن.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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