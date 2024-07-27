شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة إجراءات الأمن الصناعي بمخازن الجملة، وذلك خلال تفقده مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة بالإسكندرية، برفقة الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين، لمتابعة الاحتياطات الاستراتيجية للسلع التموينية الأساسية.

ووجه الوزير مسؤولي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع لديها إضافة إلي المخزون من السلع بالشركات التابعة.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تفقد برفقة الفريق أحمد خالد سعيد منذ قليل مكتب خدمة المواطنين باب شرق بمحافظة الإسكندرية وحرص الوزير بمجرد دخوله المكتب بسؤال العاملين عن ابرز المشاكل التى تواجه المواطنين للعمل على إنهائها وتطوير منظومة العمل لتحسين مستوى الخدمات، حيث تقدم مكاتب التموين المطورة خدمات استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى وكافة الخدمات لأصحاب البطاقات.