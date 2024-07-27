شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لالتهاب الكبد.. 220 مليون مصاب بفيروس B بالعالم و 36 مليونا بـ C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم يوم 28 يوليو باليوم العالمي لالتهاب الكبد، وهو التهاب يصيب الكبد ويمكن أن يسبب أمراض الكبد الشديدة والسرطان، وموضوع هذا العام هو: "حان وقت العمل".

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إنه تتزايد الوفيات الناجمة عن أسباب مرتبطة بالتهاب الكبد الفيروسي، حيث تحدث وفاة واحدة بسبب التهاب الكبد كل 30 ثانية على مستوى العالم، لا يعرف الكثيرون حالتهم، وهناك ما يقرب من 220 مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي ب لم يتم تشخيص حالتهم، في حين أن ما يقرب من 36 مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي Cلم يتم تشخيص حالتهم.

ومع ذلك، فمن الممكن الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد والوفيات الناجمة عنه، من خلال تطعيم الأطفال ضد فيروس B، وإجراء الاختبارات، وتوفير علاجات التهاب الكبد الوبائي سي وعلاج التهاب الكبد الوبائي بي.

وأشارت المنظمة، إلى إنه بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2024، تنظم منظمة الصحة العالمية ندوة عالمية عبر الإنترنت حول موضوع الحملة "حان وقت العمل"، والموضوع الفرعي "الاستجابة العالمية لالتهاب الكبد: سد الفجوة نحو أهداف القضاء على التهاب الكبد بحلول عام 2030" ، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 يوليو.

ويسلط هذا الموضوع الضوء على حقيقة أن التقدم والعمل توقفا وأن مجتمع الصحة العالمي يحتاج إلى العودة إلى المسار الصحيح نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030.