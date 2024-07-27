شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود تصميم فنى جديد لجواز السفر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تم تداوله من صور لتصميم فني جديد لجواز السفر المصري.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة. كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من صور لتصميم فني جديد لجواز السفر المصري، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة. الحكومة تنفى وجود تصميم فنى جديد لجواز السفر المصرى

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتعامل فى مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، فى إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يوم 29 يوليو الحالى، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة».

أعربت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن سعادتها بلقاء أحمد كجوك وزير المالية المصري، التي هنأته بمنصبه الجديد، مؤكدة على الالتزام بمواصلة التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقد الدولي.

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 15000 طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025. بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبارات المتقدمين للالتحاق بـمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025، كما أتاحت الوزارة رابطًا للاستعلام والاطلاع على موعد ومكان الاختبارات من هنا.. يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لإعلان موعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام 2023-2024 ، حيث من المتوقع عقد مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر يوم الأربعاء القادم عقب اعتماد النتيجة للإعلان عن تفاصيل النتيجة من أوائل الثانوية و نسب النجاح وخطوات التظلمات . نتيجة الثانوية الأزهرية 2023-2024.. مؤتمر صحفى بالمشيخة لإعلان التفاصيل بدء اختبار المتقدمين لمدارس التكنولوجيا وإتاحة الاستعلام عن مقر الامتحان

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك انكسارا للموجة الأشد في الحرارة بسبب تدهور "مؤقت" للمرتفع الجوي نتيجة ضغط الكتلة الشمالية الأقل حرارة بدأ منذ أمس الجمعة على قطاعات شمال الجمهورية "الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية".

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من مشروعات مدينة العلمين الجديدةالمالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاحكريستالينا جورجيفا: ملتزمون بمواصلة التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقدمكتب التنسيق يعلن تسجيل 15 ألف طالب وطالبة فى اختبارات القدرات للثانوية العامةمركز المناخ: انكسار الموجة الحارة بسبب تدهور مؤقت للمرتفع الجوى