شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعزي فيتنام فى وفاة أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقية عزاء إلى الرئيس تولام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، في وفاة نجوين فو ترونح أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق.
وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء.
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