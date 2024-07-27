الرئيس السيسي يعزي فيتنام فى وفاة أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعى

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقية عزاء إلى الرئيس تولام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، في وفاة نجوين فو ترونح أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012