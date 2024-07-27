شكرا لقرائتكم خبر عن كاملا هاريس توقع استمارات ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، التوقيع على استمارات ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية، وقالت هاريس في منشور على "إكس"، إنها ستعمل "بجد لكسب كل الأصوات"، معتبرة أنه فى انتخابات نوفمبر المقبل "ستفوز حملتنا المدعومة من قبل الشعب".

وكان الحزب الديمقراطى قد كشف في وقت سابق، أنه سيعلن مرشحه للانتخبات رسمياً فى 7 أغسطس المقبل.