شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منتصف الليل.. القمر فى طور التربيع الأخير يزين السماء فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

سيشرق القمر في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل اليوم السبت 27 يوليو 2024 وسيبقى يزين السماء لبقية الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير صبيحة يوم الاحد 28 يوليو عند الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت مكة ( 02:51 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس .

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلم الوقت المثال لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء الى ان يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر صفر 1446 .