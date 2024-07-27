تعرف على الأكواد الخاصة بعداد "جلوبالترونكس" ومشاكله



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، منشورًا توعويًا بشأن الأكواد الخاصة بالعداد "جلوبالترونكس" بحيث يتعرف المشترك على مشكلات العداد بسهولة.

وجاء في المنشور أنه فى حال تركيب الكارت وظهور كلمة كارت "غير مقبول" في العداد مسبق الدفع، يتم قراءة الكود بجانب الرسالة على الشاشة لتحديد المشكلة والأكواد هي:

ولفت المنشور إلى أن هذه الأكواد خاصة بالعداد "جلوبالترونكس" وتوفر على المشترك وقت لتحديد المشكلة وإذا كانت مشكلة خاصة يمكنه حلها بنفسه من أن هذا ليس الكارت أو هذا ليس العداد أو المشكلة تحتاج لتدخل شركة الكهرباء.