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ضبط 20 كيلو حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الأربعين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامي في منطقة الأربعين بالسويس، بحوزته 20 كيلو حشيش.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت بقيام (أحد العناصر الإجرامية – سبق اتهامه في عدد من القضايا أبرزها "مخدرات – سلاح بدون ترخيص") بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – سلاح أبيض).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 2مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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