عصابة سطو مسلح .. مستأنف الجيزة يخفف الحكم على 14 متهمًا من المؤبد للمشدد 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة الأولى مستأنف الجيزة، اليوم السبت، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفى، حكمهًا على 14 متهمًا من المؤبد إلى السجن المشدد 10 سنوات على خليفة اتهمامهم بتشكيل عصابي تخصص في سرقة للمواطنين بالإكراه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفى، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين سامح رمزي وأسامة ربيع وإيمان الإمام علي وسكرتارية شريف سمير ومحمد أبو العلا.

بجلسة 10 مارس الماضي، قضت الدائرة 30 جنايات أطفيح بمعاقبة 14متهمًا بالسجن المؤبد

وفق أمر الإحالة فإن المتهمون بأوراق القضية رقم 9550 لسنة 2023 جنايات أطفيح والمُقيدة برقم 4852 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة هم؛ (مصطفي جمال عبد المنعم محمود و مصطفي أبو سريع معروف سالم، و رمضان محمود عباس سالم و محمد علي محمد علي و مصطفى شعبان صادق سيد و حامد زين قرني أحمد و محمد سيد عبد المجيد سعد و منبع محمود محمد عيسى و يوسف ايمن عوض أحمد وقطب عابد عبد الحميد عابد و سلام صالح حسن عاشور و حسام شحاته محمود عبد الحافظ و هاني عبد الكريم محمد علي و عطيه عبد العزيز محمود).

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفى، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين سامح رمزي وأسامة ربيع وإيمان الإمام علي وسكرتارية شريف سمير ومحمد أبو العلا.

النيابة العامة أسندت للمتهمين في تحقيقاتها، لأنهم في 1 أكتوبر 2023، بدائرة مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة، سرقوا وآخر مجهول المجني عليه "حمدي أمين علي محمد" كرها عنه بأن تتبعوه عقب مراقبته فباغتوه حال استقلاله سيارة ميكروباص متجهًا إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى أشهروا أسلحة نارية بندقية خرطوش وفرد خرطوش محل الاتهامات التالية - مهددين إياه بالحاق الأذى به إن لم يرضخ لهم قاصدين بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المبلغ المالي خاصته على النحو المبين بالأوراق.

واضافت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزوا وآخر مجهول بغير ترخيص سلاحا نارياً غير مششحن بندقية خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات. حازا وأحرزوا وآخر مجهول بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششحن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت؛ حازا وأحرزا وآخر مجهول بغير ترخيص ذخائر 4 طلقات مما تستعمل على السلاح محل الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت إلى أن حازوا وأحرزوا بغير ترخيص مسدسين صوت علي النحو المبين بالأوراق. حازوا وأحرزوا سلاح أبيض - مطواة - دون ان يكون لحمله، أو إحرازه، أو حيازته مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وبين التحقيقات ان المتهمين أتلفوا عمدًا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "عبد الرازق عبد اللاه محمد عبد الحليم" والتي ترتب عليها ضررا ماليا يجاوز الخمسون جنيها.