بـ 5.5 مليون جنيه.. ضبط متهمين بحوزتهما 76 كيلو هيدرو وحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها بحوالي 5.5 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت قيام اثنين من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" - عدد من الأقراص المخدرة – سلاح أبيض".

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 5.5 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.