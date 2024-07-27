شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع كفاءة مطالع ومنازل الطريق الدائرى بمنطقة شارع المصرف ببولاق والان مع تفاصيل الخبر

شن حي بولاق الدكرور بالجيزة، حملة لتجريد ورفع كفاءة مطالع ومنازل الطريق الدائري بنطاق شارع المصرف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

شهدت الأعمال فرد طبقة من الدقشوم وتمهيد مسار الطريق لتسهيل حركة سير المركبات والمواطنين، وذلك بمتابعة محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور والأجهزة المعنية.

وكلف محافظ الجيزة باستمرار أعمال رفع كفاءة وتحسين الطرق بنطاق الحي والاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة حلها، مع التواجد الميداني لأجهزة الحي لرصد اي مخالفات والتعامل معها.

ووجه بتكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهي أو محل أو كشك على الطريق العام.