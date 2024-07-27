أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة غدا وأمطار رعدية بالجنوب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث تم تناول عدد من محاور التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين، في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من صور لتصميم فني جديد لجواز السفر المصري، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة. الحكومة تنفى وجود تصميم فنى جديد لجواز السفر المصرى

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتعامل فى مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، فى إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يوم 29 يوليو الحالى، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة». أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون كبير مع الاتحاد العام للغرف التجارية من أجل توفير المنتجات والسلع الغذائية للمواطن، كما تم الاتفاق مع احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على إعلان أسعار السلع حتى يكون المواطن على معرفة بسعر المنتج. وزير التموين: ننسق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على توفير السلع وكتابة الأسعار

أعربت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن سعادتها بلقاء أحمد كجوك وزير المالية المصري، التي هنأته بمنصبه الجديد، مؤكدة على الالتزام بمواصلة التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقد الدولي. طالب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المجمعات الاستهلاكية، ومراجعة الأسعار بشكل دوري بجميع المنافذ، كما أن هناك وفرة من كافة السلع الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية، وسيكون هناك زيارات دورية وتقارير بشكل يومي عن حالة السوق ومدى توافرها وأسعارها، لافتا إلى تم عقد اجتماع في مجلس الوزراء والرقابة المالية لزيادة تفعيل البورصة السلعية، فلن تكتفي بالقمح فقط، مشيرًا إلى أنه وفقا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف نركز على زيادة حجم المخزون من السلع الأساسية، والتركيز على ضبط الأسعار. وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة على منافذ السلع ومراجعة الأسعار بشكل دورى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة وأعمال التصحيح مستمرة في بعض المواد ورصد الدرجات في مواد أخرى بالإضافة إلى أنه جاري مراجعة بعض البيانات لطلاب، مشددة على أنه لا صحة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد غدا الإثنين

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 15000 طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025. بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبارات المتقدمين للالتحاق بـمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025، كما أتاحت الوزارة رابطًا للاستعلام والاطلاع على موعد ومكان الاختبارات من هنا.. يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لإعلان موعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام 2023-2024 ، حيث من المتوقع عقد مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر يوم الأربعاء القادم عقب اعتماد النتيجة للإعلان عن تفاصيل النتيجة من أوائل الثانوية و نسب النجاح وخطوات التظلمات . نتيجة الثانوية الأزهرية 2023-2024.. مؤتمر صحفى بالمشيخة لإعلان التفاصيل بدء اختبار المتقدمين لمدارس التكنولوجيا وإتاحة الاستعلام عن مقر الامتحان

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الرئيس السيسى: الدولة تمنح الأولوية لتطوير جميع محاور منظومة التعليمالمالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاحكريستالينا جورجيفا: ملتزمون بمواصلة التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقدوزارة التعليم: لم يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والتصحيح مستمرمكتب التنسيق يعلن تسجيل 15 ألف طالب وطالبة فى اختبارات القدرات للثانوية العامةغدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار رعدية أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 35 درجة