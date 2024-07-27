شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المتهمة بضرب حماتها فى الشرقية لجلسة محاكمة موضوعية غدا والان مع تفاصيل الخبر

قررت محكمة ديرب نجم الجزئية بمحافظة الشرقية في القضية، رقم 15686 لسنة 2024 جنح ديرب نجم، عرض السيدة "نداء ح" المتهمة بالتعدي بالضرب على حماتها، صباح باكر الأحد، لحضور جلسة محاكمة موضوعية.

وكان المستشار حسن عبد العاطى، رئيس محكمة ديرب نجم الجزئية بمحافظة الشرقية، قد قرر اليوم، تجديد حبس المتهمة وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمة؛ لاتهامها بالتعدي بالضرب على والدة زوجها، في الواقعة التي انتشر مقطع فيديو يوثقها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأظهر المقطع المتهمة وهي تضرب والدة زوجها بعنف رغم كبر سنها، ما أثار غضب واستياء المتابعين.

وقال زوج المتهمة، إن الأسرة قد حررت محضر ضد زوجته بتهمة التعدي على والدته، فيما تم ضبط المتهمة والتحفظ عليها للعرض على النيابة العامة.