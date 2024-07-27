شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: زيادة سعة تخزين زيت الطعام بمحطة الإسكندرية إلى 145 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية محطة الزيوت والشحوم بالمكس بمحافظة الإسكندرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واستمع لشرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية لخطة العمل التى سوف يتم تنفيذها لمضاعفة طاقة التخزين بالمحطة لتصبح 145 ألف طن بدلاً من 72 ألف طن بأحدث التقنيات وبما يحقق أهداف وزارة التموين لزيادة حجم المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية ولا سيما سلعة الزيت ليصبح تسعة أشهر بدلاً من خمسة أشهر. وتعتبر المحطة استراتيجية لتخزين الزيوت الخام المستوردة والتى يتم تداولها ونقلها لشركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ليتم تكريرها وفقاً للمواصفات القياسية وإنتاج زيوت الطعام، وأن أعمال التوسعة الحالية هدفها المساهمة فى زيادة معدلات الإنتاج ورفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد من سلعة الزيت.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز