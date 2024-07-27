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زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب إيطاليا

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القاهرة - سامية سيد - ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بلدة كامبى فليجرى بالقرب من مدينة نابولى فى جنوب إيطاليا.

وأفاد المعهد الوطنى الإيطالى للجيوفيزياء وعلم البراكين - فى بيان اليوم /السبت/ - بأن الهزة الأرضية قوية نسبيًا فى هذه المنطقة ، مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير أولية عن أضرار ناجمة عن الهزة الأرضية .

وأوضح أنه شعر بالهزة الأرضية - التى حدثت على عمق أربعة كيلومترات - سكان مدينة نابولى عاصمة إقليم كامبانيا ومقاطعة نابولي، وهى أكبر مدن جنوب إيطاليا وبالقرب منها يقع بركان فيزوف الشهير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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