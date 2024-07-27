شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بلدة كامبى فليجرى بالقرب من مدينة نابولى فى جنوب إيطاليا.

وأفاد المعهد الوطنى الإيطالى للجيوفيزياء وعلم البراكين - فى بيان اليوم /السبت/ - بأن الهزة الأرضية قوية نسبيًا فى هذه المنطقة ، مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير أولية عن أضرار ناجمة عن الهزة الأرضية .

وأوضح أنه شعر بالهزة الأرضية - التى حدثت على عمق أربعة كيلومترات - سكان مدينة نابولى عاصمة إقليم كامبانيا ومقاطعة نابولي، وهى أكبر مدن جنوب إيطاليا وبالقرب منها يقع بركان فيزوف الشهير.