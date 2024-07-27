حدث في 8 ساعات| تحذير شديد من الأرصاد.. وزيادة جديدة في أسعار شرائح وفواتير الكهرباء خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن هناك تنسيقًا بين مجلس الوزراء والكهرباء للإعلان عن تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال الأيام، والأرصاد تعلن عن موجة حارة جديدة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

نجيب ساويرس: تلقيت اتصالًا من الداخلية وسيتم إصلاح المشكلات في منطقة الأهرامات

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه تلقى اتصالًا من وزارة الداخلية لإيضاح مسؤولية كل الجهات من وزارة السياحة والآثار ومحافظة الجيزة المسؤلة عن إصدار التصاريح للخيل والجمال.

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رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الترفيهية بجوار الأبراج الشاطئية بالعلمين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المنطقة الترفيهية بجوار الأبراج الشاطئية، وذلك في ختام جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة.

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زيادة جديدة في أسعار شرائح وفواتير الكهرباء خلال أيام.. مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقًا بين مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للإعلان عن تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال الأيام المقبلة.

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لا تتعرضوا للشمس.. الأرصاد تعلن موجة حارة جديدة في هذا التوقيت

كشفت منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

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وزير الري يوجه بدراسة تغليظ غرامات تبديد المياه

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، حالة المياه بنهاية ترعة الحمام بمحافظة مطروح، ومناسيب مأخذ محطة مياه شرب جنوب العلمين الواقعة بنهاية الترعة.

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بيان عاجل من النقل بشأن أنباء كسر كوبري سمنود على النيل

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم نشره وتداوله عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث كسر للجزء الرابط بين العوامة وكوبري سمنود على النيل مما أدى إلى انفصالها بعيدًا عن الكوبري.

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