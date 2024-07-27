شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء آلاف السكان من منازلهم بسبب حرائق غابات هائلة فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت حرائق الغابات الهائلة أربعة آلاف شخص على إخلاء قريتى كوهاسيت وفوريست رانش، بعد تمدّد النيران إلى بلدة تشيكو الصغيرة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وقال كورى هونيا، عمدة مقاطعة بوتي، للسكان - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - يجب أن تكون مستعدين للمغادرة الفورية، مضيفا إذا تمدّد الحريق، لا أستطيع أن أعدكم أو أضمن لكم قدرتنا على إنقاذكم.



وجاء حريق "بارك فاير" على أكثر من 720 كيلومترًا مربعًا من الغابات و134 مبنى منذ اندلاعه /الأربعاء/ الماضى فى شمال ولاية كاليفورنيا. وعلى الرغم من تدخل 1700 من عناصر الإطفاء لم يتم السيطرة على النيران، مما اضطر نحو 4 آلاف شخص من سكان الولاية إلى مغادرة منازلهم جراء اتساع رقعة الحريق بشكل واسع منذ /الجمعة/.



وتقع بلدة تشيكو على بعد نحو 20 كلم إلى الغرب من بلدة بارادايز التى دمّرها فى العام 2018 حريق غابات قضى فيه 85 شخصا.. وكان الحريق الأكثر حصدا للأرواح فى تاريخ كاليفورنيا. والمنطقة حاليا فى حالة تأهب ويستعد سكانها لأى احتمال.