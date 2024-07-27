الصحة تكشف حقيقة وجود علاقة بين كورونا وانتشار دور البرد الفترة الحالية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة وجود علاقة بين كورونا وانتشار دور البرد الفترة الحالية.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" من تقديم الإعلامي سيد علي، بقناة "الحدث اليوم"، أن هناك مجموعة من الفيروسات والبكتيريا النشطة في البيئة المحيطة في نفس التوقيت، إلى جانب الاستخدام الخاطئ للأدوية في علاج أعراض الإصابة بالبرد العادي.

ووفقا لرئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فإن تغيرات الأجواء المتقلبة في الأيام الحالية، والتي يجمع فيها الناس بين شدة حرارة الجو في الخارج وبرودة أجهزة التبريد داخل المنازل، تؤدي إلى تعرض الأفراد إلى التهابات تنفسية العلوية وسفلية، فضلاً عن أمراض تصيب الجهاز الهضمي.

وأرجع حسني ظهور أعراض قريبة الشبه بالبرد المعتاد إلى الإرهاق وقلة النشاط البدني وفقر الدم ونقص السوائل في الجسم نتيجة لتقلبات الطقس.

ونصح حسني المرضى بالحصول على الراحة المناسبة وتناول السوائل والأدوية الخافضة للحرارة دون الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، باعتبارها الوسيلة الأمثل للتغلب على الأمراض الموسمية.

كما نفى وجود أية علاقة مباشرة بين أعراض نزلات البرد الشائعة والإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعيًا الجمهور إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها لمنع تفشي الفيروس.