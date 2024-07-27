انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. تعرف على تفاصيل طقس الأحد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأحد، على جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الهيئة في بيان لها، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح (50:35 كم/ساعة) وارتفاع الامواج ( 1.5 م : 2.5م).

وقالت الهيئة: يسود حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.