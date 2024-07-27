خبير يكشف حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مع انحسار مياه الشواطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم وأنظمة الأرض بجامعة تشابمان، حقيقة تعرض مصر لتسونامي في ظل الزلازل وانحسار مياه الشواطئ.

وقال العسكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، إن عملية المد والجزز قد تكون السبب الرئيسي وراء انحسار مياه الشواطئ بالبحر المتوسط أو على سواحل مصر، وهذه ظاهرة طبيعية تحدث باستمرار.

وأضاف أستاذ الاستشعار عن بعد: مؤخرا بناءً على بعض الشواهد حدث مد عال أقوى من المعتاد بسبب اقتراب القمر من الأرض وهذا ما أدى الي تراجع أكثر وضوحا لمياه البحر.

وأوضح العسكري، التسونامي لن يبنى في عدة أيام، وفي حال حدوث زلزال في أحد مناطق البحر المتوسط لن ينتظر التسونامي يوما أو أكثر لكي يحدث ولكن سيحدث بعد وقوع الزلزال بعدة دقائق، التسونامي كارثة طبيعية لأنها تأتي بشكل مفاجئ وعنيف.

ولفت: زلزال تركيا في 2023 القريب من السواحل التركية كان يشمل حركات عمودية للقشرة الأرضية وهي الأساس لحدوث التسونامي، ولكنة الحركة الأفقية حجمت هذا التسونامي