شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طلعت: "الاتصالات" الأعلى نموا.. و5.8% مساهمة القطاع فى الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم منح درجة الماجستير المهنى لعدد 258 طالبا فى تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، والروبوتات والأتمتة، والأمن السيبرانى، والفنون الرقمية، وتحليلات الأعمال بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكندية، وكولدج كورك الأيرلندية، وسينز الماليزية؛ وذلك خلال الحفل الذى أقيم فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية نيابة عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسفير لوى دوما سفير كندا لدى مصر، والسفيرة رفيدة عبد العزيز قائم بالأعمال سفارة ماليزيا لدى مصر، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من ممثلى كل من الجامعات الدولية، والشركات المحلية والعالمية المشاركة فى المبادرة، وأهالى الخريجين.

حصل خريجو مبادرة "بُناة مصر الرقمية" على درجة الماجستير المهنى فى مجالات تخصصهم من الجامعات العالمية الملتحقين بها بعد أن أتموا بنجاح دراسة مجال التخصص، وبرنامج المهارات القيادية والإدارية، وبرنامج اللغة الإنجليزية، والتدريب المعتمد من الشركات العالمية والمحلية المشاركة فى المبادرة، وكذلك بعد تسليم مشاريع التخرج.

وخلال حفل الافتتاح أكد الدكتور عمرو طلعت أن إطلاق مبادرة بُناة مصر الرقمية جاء تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 2020 بهدف تحقيق نقلة نوعية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكريس موقع مصر الريادى فى هذا القطاع من خلال اعداد جيل متخصص فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور ومحددات للمبادرة تتمثل فى إتاحة علم على أعلى مستوى يمثل أحدث ما تنتجه التكنولوجيات العالمية؛ حيث تم التعاون فى هذا الصدد مع عدد من الجامعات المتميزة من مختلف دول العالم الرائدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة الفرصة للطلاب الملتحقين بالمبادرة للاطلاع والتعرف على خبرات متنوعة فى المجالات التقنية؛ مضيفا أن المحدد الثانى يتمثل فى التخصص والمرتبط بمتطلبات سوق العمل، ويرتكز المحدد الثالث على أن بناء القدرات لا يقتصر فقط على الجانب التكنولوجى والتعليم التقنى ولكن يتطلب أيضا بناء مهارات متكاملة تشمل مهارات شخصية فيما يتمثل المحدد الرابع فى أن يقترن التعليم والتدريب الأكاديمى بتدريب عملى لتأهيل طلاب المبادرة على المنافسة فى سوق العمل العالمى.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المبادرة تراعى الشمول بين كافة محافظات مصر لذلك تم توفير تسهيلات وسبل الدراسة والإقامة لتمكين الشباب المتفوقين من مختلف المحافظات من الالتحاق بالمبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف بناء قدرات واعداد مهارات قادرة على بناء مجتمع رقمى متكامل؛ مضيفا أن نسبة التعيين فى الدفعة الاولى من المبادرة بلغت 100 ٪؜ بينما بلغت فى الدفعة الثانية نحو 85٪؜، فيما بلغت نسبة التعيين فى الدفعة الثالثة 55% حتى الآن رغم تخرجها من أسابيع قليلة؛ موجها الشكر للدكتورة هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والقائمين على المبادرة، والجامعات الشريكة فى تنفيذها.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قاطرة التنمية وهو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 6 أعوام ماضية؛ كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5.8% فى العام المالى الماضى صعودا من 3.2% قبل 6 أعوام؛ مشيرا إلى أنه من المستهدف زيادة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 8%.

كما أوضحت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن عدد الملتحقين بالمبادرة بلغ نحو 834 طالب بواقع 109 خريج فى عام 2021؛ و257 خريج فى عام 2022؛ و258 خريج فى عام 2023، فيما تضم الدفعة الحالية 210 طالب وطالبة؛ مشيرة إلى أن أهم أسرار نجاح المبادرة هو الحرص على فكرة "المساواة"، سواء فى فرص الحصول على المنح الدراسية للطلاب المتفوقين بين خريجى الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة؛ أو على مستوى المساواة بين الجنسين، حيث يبلغ إجمالى عدد الإناث 470 طالبة بنسبة 56%، بينما يبلغ إجمالى عدد البنين حوالى 366 طالباً بنسبة 44%؛ مضيفة أن المبادرة على مستوى التوزيع الجغرافى تتيح فرص متساوية دون تمييز بين المدن والريف، حيث أن نحو 38% من طلاب المبادرة من محافظات إقليم القاهرة الكبرى؛ و16% من محافظات إقليم الإسكندرية؛ و14% من محافظات أقاليم شمال وجنوب الصعيد وأسيوط؛ و24% من إقليم الدلتا؛ و8% من إقليم قناة السويس.

وخلال الحفل؛ استمع عمرو طلعت إلى بعض الكلمات من الطلاب خريجى مبادرة بناة مصر الرقمية، والذين أشادوا بهذه المنحة وما حققته لهم من قيمة مضافة فاعلة أثرت على حياتهم الشخصية والعملية وساهمت بشكل كبير فى تغيير فى مسارهم المهنى وإثراء مهاراتهم الرقمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل العالمى.

وكرم عمرو طلعت 34 جهة وشركة من شركاء المبادرة ضمن فعاليات حفل التخرج تقديرا لمجهوداتهم من أجل تنمية مهارات شباب مبادرة بُناة مصر الرقمية.

جدير بالذكر أنه تأتى مبادرة بُناة مصر الرقمية على قمة الهرم والبرامج التدريبية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى يتم تقديمها بالمجان بهدف بناء أجيال مصر الرقمية وتمكين جميع الفئات العمرية لعصر الرقمنة بدءا من الصف الرابع الإبتدائى وصولا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية وكافة أنحاء الجمهورية.

وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ المبادرة من خلال استضافة الطلبة المغتربين فى فنادق مركز شباب الجزيرة، وكذلك توفير معامل وقاعات للدراسة وتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية.

حضر الحفل رأفت هندى نائب الوزير لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، وبكر البيومى نائب الوزير للتخطيط البحثى التكنولوجى، ومحمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعبد الرحمن بن محمد نائب رئيس جامعة سينز ماليزيا، وساندرا دين أتور نائب رئيس الإدارة العالمية بجامعة كوينز، وغسان دوداك وكيل كلية الهندسة للحوكمة بجامعة أوتاوا، وأورلا ميرفى رئيس قسم العلوم الإنسانية الرقمية بجامعة كوليدج كورك.