شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الوضع المائى فى القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

تواجه القارة الأفريقية العديد من التحديات فى كافة المجالات، ولعل من بينها تغير المناخ، لذلك يجب تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة وتسريع الجهود نحو توفير الاستثمارات في مجال المياه والصمود أمام تغير المناخ في أفريقيا، خاصة أنه وطبقاً لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2023 فإن أفريقيا حالياً موطن لحوالي 1.46 مليار شخص 70% منهم تقريبًا تحت سن 35 عامًا في أفريقيا.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول الوضع المائى فى أفريقيا:

1- من المتوقع أن يرتفع عدد السكان ليصل إلى أكثر من 2.50 مليار شخص بحلول عام 2050 .

2- من المتوقع أيضا أن يتجاوز عدد الذين يعيشون في المناطق الحضرية عدد سكان الريف بحلول عام 2034 .

3- كل هذه التغيرات سيكون لها آثار عميقة على الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية وتوفير خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في القارة الإفريقية.

4- منذ إطلاق رؤية أفريقيا للمياه 2025 شهدت القارة الإفريقية العديد من الالتزامات والإعلانات والأحداث رفيعة المستوى التي ساعدت في رفع مستوى الوعي بقضايا المياه بالقارة.

5- منذ عام 2000 تم تسجيل بعض النتائج الجيدة مثل إعتماد السياسات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في العديد من الدول، وزيادة عدد الدول التي قامت بإنشاء وزارات مخصصة للمياه والصرف الصحي ومديريات للصرف الصحي، والاعتراف بحق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي في العديد من التشريعات في جميع أنحاء أفريقيا.

6- لا يزال أكثر من 400 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب، وأكثر من 700 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي .

7- الاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي بعيدة المنال، ويفاقم تغير المناخ من الضغوط في مجال المياه والبنية التحتية للصرف الصحي.

8- رغم الوفرة الواضحة للموارد المائية عند بعض الدول تعاني العديد من البلدان من ندرة المياه وانخفاض مستويات الوصول إليها ، وهو ما يعكس تدني مستوى تنمية وإدارة المياه بالقارة ، وإنعكاس ذلك سلباً على تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا والنمو الاقتصادي المنشود لتحسين سبل عيش السكان.