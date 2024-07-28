غرفة السياحة: العلمين سحبت البساط من مقاصد سياحية كثيرة بالمنطقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب محمد فاروق، العضو في غرفة شركات السياحة والسفر، عن الاهتمام الكبير والواسع الذي حظيت به مدينة العلمين الجديدة في مصر مؤخرًا، لتصبح وجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وكشف "فاروق"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية Extra News، عن تعدد وتنوع الجنسيات الموجودة في المدينة، ومن بينها الصينيون والكازاخستانيون والإيطاليون واليونانيون وغيرهم، الذين يقصدون المدينة ويقيمون فيها للاستمتاع بمختلف الأنشطة والتجارب الفريدة والمتنوعة.

وأفاد فاروق أنه تم افتتاح أكثر من 15 فندقًا جديدًا في المدينة خلال العامين الماضيين، محققة نسب إشغال ممتازة وصلت إلى 100%.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار التوسع والانتعاش السياحي في المنطقة، ليس فقط في العلمين وإنما في مجمل المنطقة الممتدة حتى رأس الحكمة، والتي باتت تعد منطقة دولية مرموقة وعلامه تجارية معروفة عالميًا.

ونوه فاروق إلى التميز الملحوظ للخدمة الفندقية والترفيهية والمطاعم في المدينة، مما يعزز تجربة الزائر ويجعله يعيش لحظات فريدة ويستمتع بكل ساعة تمر عليه أثناء إقامته في المدينة.

وأشاد بالجهود الكبيرة المبذولة لتطوير وتعزيز البنية التحتية السياحية لجذب المزيد من الزوار، وتوفير رحلات جوية مباشرة من مختلف الوجهات والدول، وعلى رأسها شركة مصر للطيران التي تسير رحلاتها أسبوعياً من مطار القاهرة الدولي إلى مطار العلمين.

ويؤكد فاروق أن مدينة العلمين الجديدة نجحت في جذب أعداد متزايدة من السياح والزوار، والتفوق على العديد من المقومات والوجهات السياحية التقليدية المعروفة في المنطقة، بفضل تكامل عناصرها وتوفر كافة سبل الترفيه والراحة للزوار، وتنامي الوعي بجودة الحياة ومقومات الرفاهية والاستجمام في الوجهة الجديدة الواعدة.