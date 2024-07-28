محافظ القاهرة: حريصون على جعل القاهرة التاريخية مقصدًا سياحيا يعيد للعاصمة بريقها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، الآليات اللازمة لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية وإبراز الوجه الجمالي لها للحفاظ عليها واستعادة طابعها المعماري والعمراني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ القاهرة اليوم السبت لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية وإبراز الوجه الجمالي لها للحفاظ عليها واستعادة طابعها المعماري والعمراني وذلك بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، الآليات اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع، مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني بالمنطقة، وتكوين مقصد سياحي تاريخ جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وتشمل أعمال التطوير، منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.