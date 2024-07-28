أخبار مصر

محافظ القاهرة: حريصون على جعل القاهرة التاريخية مقصدًا سياحيا يعيد للعاصمة بريقها

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
استعرض محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، الآليات اللازمة لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية وإبراز الوجه الجمالي لها للحفاظ عليها واستعادة طابعها المعماري والعمراني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ القاهرة اليوم السبت لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية وإبراز الوجه الجمالي لها للحفاظ عليها واستعادة طابعها المعماري والعمراني وذلك بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، الآليات اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع، مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني بالمنطقة، وتكوين مقصد سياحي تاريخ جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وتشمل أعمال التطوير، منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا