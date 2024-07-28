متهم وضحية.. تطور قضائي في اتهام محمد سامي بالتعدي على مدير مركز سيارات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، استدعاء المخرج محمد سامي لسماع أقواله في اتهامه بالتعدي بالضرب على مدير مركز صيانة سيارات بسبب سيارته المرسيدس.

وحددت النيابة جلسة الاثنين ٢٩ يوليو لسماع أقوال المخرج محمد سامي باعتباره متهم بالتعدي على مدير المركز وأيضا باعتباره مجني عليه في اتهامه للمركز بإتلاف سيارته كما استدعت النيابة أيضا مدير أعماله يدعى كريم باعتباره شاهد على الواقعة وهو من تدخل لفض المشاجرة بين سامي ومدير المركز.

وأخلت نيابة الشيخ زايد سبيل مدير مركز صيانة سيارات شهير بعد الاستماع لأقواله في مشاجرته مع المخرج محمد سامي بضمان محل إقامته.