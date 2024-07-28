شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اشتراكات المترو بالخطوط الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

توفر اشتراكات المترو جزءا كبيرا من قيمة التذكرة، تصل للنصف للجمهور العادى، ولأكثر من 98 % لعدة فئات من ركاب المترو، ويلجأ الكثير لاستخدام الاشتراكات بسبب نسب التخفيض الكبيرة.

أولا اسعار التذاكر:



فئات تذاكر المترو تبدأ من 6 جنيهات للركوب 9 محطات، و8 جنيهات للركوب 16 محطة، و12 جنيها للركوب 23 محطة، و15 جنيها للركوب أكثر من 23 محطة، وتوفر الاشتراكات للجمهور العادى 38% من قيمة التذكرة.

تعريفة الإشتراكات الشهرية لركوب المترو للجمهور العادى:



1. الشهر (لمدة 30 يوما) عدد الرحلات 60 رحلة، "مرحلة واحدة 230 جنيها 9 محطات، مرحلتين منطقتين 290 جنيهل 16 محطة، ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 340 جنيها للركوب 23 محطة، أربع مراحل خمس و6 مناطق 450 جنيها للركوب أكثر من 23 محطة".

2. الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوما، عدد الرحلات 180 رحلة، "مرحلة واحدة 625 جنيها 9 محطات، مرحلتين منطقتين 790 جنيها 16 محطة، ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 1000 جنيه لركوب 23 محطة، أربع مراحل خمس و6 مناطق 1250 جنيها لركوب أكثر من 23 محطة".

3. الاشتراك السنوى لمدة 365 يوما، عدد الرحلات 730 رحلة، "خطين : 3175 جنيها، ثلاث خطوط : 4000 جنيه".



1. يحصل كبار السن فوق الـ60 عاما، على تخفيض 50% على قيمة التذكرة ، حيث تبلغ قيمة التذاكر "9 محطات بـ 3 جنيه، 16 محطة بـ 4 جنيهات، 23 محطة بـ 6 جنيهات، أكثر من 23 محطة بـ 7.5 جنيه".

2. توفر اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عاما، أكثر من 50% من قيمة التذكرة، حيث جاءت أسعار اشتراكات المترو لكبار السن فوق الـ60 سنة، الشهر لمدة 30 يوما عدد الرحلات 60 رحلة "مرحلة واحدة 165 جنيها 9 محطات، مرحلتين منطقتين 230 جنيها أكثر من 9 محطات، ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 330 جنيها 23 محطة، أربع مراحل خمس و6 مناطق 350 جنيها أكثر من 23 محطة".

3. الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوما، عدد الرحلات 180 رحلة "مرحلة واحدة 495 جنيها 9 محطات، مرحلتين منطقتين 690 جنيه اكثر من 9 محطات، ثلاث مراحل ثلاث أو اربع مناطق 900 جنيه 23 محطة، اربع مراحل خمس و6 مناطق 950 جنيه أكثر من 23 محطة".



1. اشتراكات الطلبة وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، فلم يتم زيادتها وتبلغ نسبة التخفيض عليها 98 % تقريبا، وتبلغ قيمتها 33 جنيه و41 جنيه للاشتراك الربع سنوى، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة.

2. لم يتم رفع اشتراكات ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وتبلغ نسبة التخفيض عليها 98 % تقريبا، وتبلغ قيمتها ، 22 جنيها و27 جنيها، للاشتراك الربع سنوى، ويشمل الركوب 90 يوما بعدد 180 رحلة.