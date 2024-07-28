أمطار ورياح وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد من إضطراب الملاحة على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل إلى 35 : 50 كم/ ساعة وارتفاع الأمواج 1.5 : 2.5م.

كما حذرت الهيئة من الشبورة المائية والتي تأتي خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق (أبوسمبل - حلايب - شلاتين).