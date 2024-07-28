متحدث الوزراء: العلمين الجديدة مدينة للجميع وليست لفئة واحدة فقط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أكد أن المستهدف أن تكون مدينة العلمين نقطة جذب للاستثمارات من خلال فعاليات رياضية، فنية، ثقافية، وكل أنواع الفعاليات، مثل المهرجانات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، أنه حتى يتم جذب السياح يجب توفير البنية التحتية اللازمة والخدمات الأساسية، سواء كانت فندقية أو منشآت خدمية وترفيهية، مشيرًا إلى أن زيارة اليوم شملت المنطقة الترفيهية في مدينة العلمين الجديدة لتسهيل عملية تطويرها.

وتابع، أن الحكومة تسعى لمنح المزايا والحوافز للمستثمرين، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، لبناء الثقة لدى المواطنين والمستثمرين في تنفيذ كافة الخطط الحكومية وتسليم المشروعات في موعدها، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع هذا الأمر من منظور شامل من حيث تنفيذ المشروعات والالتزام بالقوانين وتطويرها وحل أي عوائق أمام الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى لقاء الوزراء بالمواطنين، وأحدهم أعرب عن أمله في الحصول على وحدة سكنية تتناسب مع احتياجاته، مما يبرز أن مدينة العلمين الجديدة مدينة للجميع وليست لفئة واحدة فقط، كما حاول البعض أن يشيع في فترات سابقة.

وأكمل أن رئيس الوزراء تابع اليوم عملية تسليم المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، وهو مشروع عمراني ضخم يناسب كافة شرائح المجتمع.