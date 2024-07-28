حدث ليلًا| الصحة تكشف علاقة كورونا ودور البرد المنتشر .. وحقيقة تعرض مصر لتسونامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت، على النحو التالي:

انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. تعرف على تفاصيل طقس الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأحد، على جميع أنحاء البلاد.

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"الدفاع عن الحضارة" تُحذر من تغيير معالم الكرنك دون الرجوع للجنة الدائمة واليونسكو

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن أي قرارات تخص الآثار يجب أن تعرض على اللجان الدائمة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار.

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بيان عاجل من النقل بشأن أنباء كسر كوبري سمنود على النيل

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم نشره وتداوله عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث كسر للجزء الرابط بين العوامة وكوبري سمنود على النيل مما أدى إلى انفصالها بعيدًا عن الكوبري.

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خبير يكشف حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مع انحسار مياه الشواطئ

كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم وأنظمة الأرض بجامعة تشابمان، حقيقة تعرض مصر لتسونامي في ظل الزلازل وانحسار مياه الشواطئ.

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الصحة تكشف حقيقة وجود علاقة بين كورونا وانتشار دور البرد الفترة الحالية

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة وجود علاقة بين كورونا وانتشار دور البرد الفترة الحالية.

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