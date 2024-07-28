شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يعلن انضمام صندوق تحيا مصر في حملة "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، انضمام صندوق تحيا مصر، فى حملة "إيد واحدة" والتى تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية فى كافة محافظات الجمهورية.

تأتى هذه الحملة فى إطار الجهود المشتركة بين الطرفين لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وتشمل فعاليات صندوق تحيا مصر فى الحملة مجموعة واسعة من المبادرات التى تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، ومن أبرز هذه المبادرات:

الدعم الغذائي: توفير سلال غذائية للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجًا.

معارض الكساء: تنظيم معارض لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة".

تيسير الزواج: دعم زواج الفتيات وتزويدهن بكافة المستلزمات اللازمة.

القوافل الطبية: تنفيذ قوافل طبية شاملة لتقديم الخدمات الطبية للمحتاجين.

دعم القطاع الصحي: توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية.

تأتى الحملة تجسيدًا للشراكة الوثيقة بين التحالف الوطنى وصندوق تحيا مصر، وهى تعكس إيماننا بأهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. نسعى من خلال هذه الحملة إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الدعم اللازم لهم للتغلب على التحديات التى يواجهونها.

وفى السياق أعلن صندوق تحيا مصر يدعم قوى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ويعلن عن مشاركته فى حملة "إيد واحدة" لدعم الفئات الأولى بالرعاية فى كافة محافظات الجمهورية، من خلال توفير الدعم الغذائى للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تنفيذ عددًا من معارض الكساء، لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية، وتيسير زواج الفتيات وتزوديهم بكافة مستلزمات الزواج، ضمن فعاليات مبادرة دكان الفرحة، بالإضافة إلى تنفيذ عددًا من القوافل الطبية الشاملة، ودعم القطاع الصحى بالأجهزة والمستلزمات الطبية.

يأتى ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

حيث تأتى هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين صندوق تحيا مصر والتحالف الوطنى ومؤسسات المجتمع المدنى، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.