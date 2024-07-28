أمطار واضطراب الملاحة .. تعرف على طقس الأيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد، إلى الجمعة 02 أغسطس 2024، على كافة أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الإنخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وحول الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس قالت الهيئة: يوجد اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط يوم الاحد 28 يوليو وسرعة الرياح (50:35 كم/ساعة وارتفاع الامواج ( 1.5 : 2.5م).

واضافت: يسود طقس حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً علي اغلب الأنحاء.

وأكملت: تسود شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من (ابو سمبل - حلايب - شلاتين)، يوم الأحد 28 يوليو.