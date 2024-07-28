شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استكمال مسار برنامج القضاء على فيروس C طبقا لتوصيات الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان استكمال مسار برنامج القضاء على فيروس التهاب الكبد C طبقاً لتوصيات المنظمة وإعداد التقارير المرحلية عن أثر البرنامج ومؤشراته حتى عام 2025، مضيفا: معدل الإصابة بلغ 9 حالات لكل 10 آلاف حالة جديدة سنويا، ومستويات مماثلة للوفيات الناجمة عن الاصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى.

وأضاف: أصبحت جمهورية مصر العربية أول دولة في العالم تحصل على وضع الطبقة الذهبية بسبب إستكمال مسار القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي - وهو معلم مهم نحو هدف تحقيق القضاء التام على المرض قبل عام 2030، ويعد هذا تحولا مذهلا وذلك بسبب كون مصر من أعلى معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي في العالم منذ أقل من 10 سنوات.

وتابع: نحن نقترب من الهدف النهائي المتمثل في القضاء على التهاب الكبد الوبائي C بأقل من 5 لكل 100000 حالة جديدة سنويا ومستويات مماثلة للوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي كما تم إدراج 118 ألف و208 من مرضى التليف الكبدي ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد، خلال عامين من إطلاق المبادرة في مارس 2022، بما يساهم في وقايتهم من الإصابة بسرطان الكبد وإنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج.