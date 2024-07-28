خصم 50% من حافز ممرضة ومجازاة آخرين.. تفاصيل تفقد نائب وزير الصحة مراكز طبية بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجَّه الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، خلال مراجعة خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بخصم 50% من حافز ممرضة مبادرة صحة المرأة بمركز طبي مجاورة 5 التابع لمنطقة 15 مايو الطبية بمحافظة القاهرة، ومسؤول المبادرات بمنطقة 15 مايو الطبية، لتقصيرهما في العمل وعدم إجراء المتابعة المستمرة مع السيدات متلقيات الخدمة.

وتفقد قنديل أيضًا غرفة التعقيم، وأكد تطبيق الإجراءات العقابية بخصم 50% من حافز مسؤولة التعقيم بالمركز، وتفقد عيادات طب الأسرة، وأقر بإحالة إدارة المركز للشؤون القانونية، وأعطى مهلة 14 يومًا لمدير منطقة 15 مايو الطبية، لتكليف الفريق الإشرافي بالمنطقة بتكثيف المرور على المركز وتلافي السلبيات وإعداد التقارير واتخاذ الإجراءات اللازمة، لانتظام العمل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على مركز طبي عين حلوان التابع لمنطقة حلوان الطبية، ومركز طبي مجاورة (5) التابع لمنطقة 15 مايو الطبية بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة الخدمات الوقائية والرعاية الصحية الأولية، ضمن المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.

وتأتي الجولات الميدانية لنواب الوزير في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنوابه بالوجود ومتابعة العمل على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آراء ومقترحات المرضى من متلقي الخدمات الصحية، للتعرف على أي تحديات تواجههم خلال تلقي الخدمة الخاصة بهم؛ بما يضمن تحقيق خطة الوزارة بتوفير خدمات صحية شاملة وذات جودة، وَفق بيان اليوم.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، بدأ الجولة التفقدية بالمرور على مركز طبي عين حلوان، حيث تفقد صيدلية المركز الطبي واطمأن على توافر الأدوية، وتفقد المعمل واطلع على عدد الترددات، وأوصى بإعادة تدريب فنيي المعمل بالتنسيق مع المعمل المرجعي، وتفقد غرفة التعقيم وتأكد من جودة كل الأجهزة، وتأكد من الخبرة العملية للقائمين على العمل بالغرفة.

واستكمل عبد الغفار بأن نائب الوزير تفقد عيادة الأسنان، وتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وأشاد بفريق العمل برئاسة الدكتور أحمد جمال، وتأكد من مدى رضا المترددين على العيادة، حيث أوصى بإضافة وحدة أسنان أخرى بالمركز لاستقبال عدد أكبر من المرضى.

وأضاف عبد الغفار أن نائب الوزير تفقد فرقة المبادرات الصحية، وتأكد من تلقي المرضى المدونة أسماؤهم بالسجلات للخدمة بالمركز وانتظام المتابعة الخاصة بهم، كما تفقد قسم الاستقبال وعيادة الغدة الدرقية وغرفة متابعة الأطفال والسيدات الحوامل، وغرفة التطعيمات ومنظومة صرف ألبان الأطفال، وحرص على التأكد من انتظام الفرق الطبية بكل أقسام المركز الطبي، مشيدًا بأداء كل العاملين بالمركز، موصيًا بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين.

وأوضح المتحدث الرسمي بأن نائب الوزير تفقد مبادرة صحة الأم والجنين، واستمع إلى شكوى إحدى المنتفعات بالمركز الطبي وعلى الفور تم التواصل مع رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة؛ للوقوف على أسباب الشكوى والعمل على تلافي كل السلبيات.